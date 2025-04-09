Панкратов-Черный высказался об освобождении Ефремова

Актер Александр Панкратов-Черный не захотел говорить об освобождении Михаила Ефремова из колонии, но озвучил одно пожелание. Звезда в беседе с NEWS.ru пожелал коллеге здоровья.

9 апреля из белгородской колонии по УДО освободился артист Михаил Ефремов. Журналисты связались с Панкратовым-Черным и поинтересовались, что он думает по этому поводу. Ответ актера был коротким.

«Ничего не хочу про Мишу [Ефремова] говорить. Дай Бог ему здоровья. Рад, что он освободился», – сказал Александр.

Напомним, что Ефремов вышел из колонии тайно, чтобы не пересекаться с журналистами. Его адвокат Юрий Падалко заявил, что в Москве артист собирается лечиться, а потом хочет вернуться к карьере.

Ранее мы писали о том, что состоялся первый разговор Михаила с журналистами после освобождения. Представители прессы встретили актера, когда он подъезжал к своему дому. Звезда без лишних эмоций поблагодарил всех за поддержку и пожаловался на здоровье.

Также стало известно о том, что Евгения Добровольская до последних дней заботилась о сыне и ждала Ефремова из колонии.