«Чувствую себя не очень»: Михаил Ефремов приехал в свою московскую квартиру и пообщался с прессой

Актер Михаил Ефремов добрался до Москвы и уже успел встретиться с журналистами, которые ждали его у его квартиры. В разговоре с сотрудниками прессы артист признался, что чувствует себя не очень хорошо. Об этом сообщает 360.ru

В ночь с 8 на 9 апреля актер тайно покинул ИК-4 в Белгородской области и выехал в столицу. С самого утра у подъезда его ждали журналисты, и ближе к обеду Михаила подвезли к дому на машине. Выйдя к представителям СМИ, Ефремов в первую очередь отметил, что рад быть на свободе. Напомним, что он провел в колонии почти пять лет.

«Ребята, чувствую себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу. Очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего», - поделился Михаил Ефремов.

Актер вышел по УДО, так как в заключении у него подорвалось здоровье. В Москве он собирается проходить лечение. У Михаила проблемы с легкими, а также с зубами.

Ранее Ксения Собчак порадовалась за Михаила Ефремова, вышедшего на свободу.