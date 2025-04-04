«Ждала, что Ефремов из тюрьмы вернется»: Евгения Добровольская до последних дней заботилась о родных

Добровольская до последних дней заботилась о сыне и ждала Ефремова из колонии. Об этом сообщает Woman.ru.

Близкая подруга Евгении Добровольской Марият Мухина рассказала, что актриса переживала за благополучие своих детей и до последнего вздоха пыталась им помочь.

«Я с ее детьми не общаюсь, но когда мы с ней встречались, то, конечно, обсуждали детей. Какое-то время она волновалась за здоровье дочери, там были серьезные проблемы со здоровьем. Дочь вроде бы успела вылечить», — вспомнила она.

Мухина также призналась, что Михаил Ефремов, еще до ДТП, помогал бывшей жене финансово. При этом уже после того, как актер попал в колонию, Добровольская ждала его скорейшего освобождения, потому что очень переживала за сына Николая, который не всегда мог себя обеспечивать.

«Николай всегда ее волновал, с работой у него не клеилось, и Евгения надеялась, что если с ней что-то случится, отец возьмет его под свое крыло. Конечно, не бросит он его! Она ждала, что Ефремов из тюрьмы вернется и они вдвоем снова смогут чем-то помочь сыну», — рассказала Мухина.

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