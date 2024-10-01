НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 октября 2024, 13:33
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Случился третий инфаркт мозга: 89-летнему актеру Василию Ливанову удалили тромб

Актеру Василию Ливанову удалили тромб, который представлял смертельную опасность.
Случился третий инфаркт мозга: 89-летнему актеру Василию Ливанову удалили тромб

© Starface.ru

89-летнему актеру Василию Ливанову удалили тромб, представлявший смертельную опасность. Сейчас жизнь знаменитости вне опасности.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, у Ливанова был третий инфаркт мозга. После удаления тромба актер лежит в реанимации. Он в сознании, самостоятельно дышит. Медики наблюдают положительную динамику.

Ранее сообщалось, что у Ливанова перед госпитализацией стала пропадать речь. Это заметила жена, она вызвала скорую.

Из опасений инсульта Ливанова доставили в НИИ им. Склифосовского, он благополучно перенес дорогу. Невестка актера, в свою очередь, утверждала, что он получает лечение дома, а из больницы выписался неделю назад.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Василий Ливанов
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