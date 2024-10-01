Лев Лещенко заявил, что Добрынин был в тяжелом состоянии последние 2 недели

Лев Лещенко заявил, что Вячеслав Добрынин был в тяжелом состоянии последние 2 недели. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В беседе с журналистами Лещенко рассказал, что узнал о смерти композитора от его жены. По словам певца, последние 2 недели Добрынин находился в тяжелом состоянии: за ним круглосуточно наблюдали врачи.

«Добрынин — легенда! Это один из самых популярных авторов и исполнителей с 70-х по 2000-е годы. Он создавал огромное количество песен», — высказался артист.

Напомним, что СМИ сообщили о смерти Добрынина 1 октября. Композитор скончался из-за осложнений после инсульта.

Ранее сообщалось, что композитор Вячеслав Добрынин не мог встать с постели в последние дни жизни. Подробности читайте в этой новости.

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