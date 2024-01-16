«Важно оттаять»: Иван Ургант обратился к россиянам

Телеведущий Иван Ургант решил рассказать россиянам о необходимости «оттаять», об этом он сообщает сайт НСН.

Журналисты связались с Иваном Ургантом, чтобы узнать о его ближайших творческих планах. Однако вместо этого телеведущий рассказал, что был занят отогреванием своих собак после прогулки.

«Я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы собаки оттаяли от снега после прогулки. Это очень важная ситуация. Мне кажется, нам всем требуется немножко оттаять, собаки не исключение», — сообщил он.

Ургант также добавил, что обо всех значимых событиях расскажет в своих соцсетях.

«Следите за социальными сетями, там немедленно будет опубликовано все, что я хотел бы сказать», — объяснил телеведущий.

Напомним, Иван Ургант лишился работы на Первом канале в феврале 2022 года. Уже в мае сообщалось, что шоу «Вечерний Ургант» закрыли навсегда, а из Останкино вывезли все декорации.

Ранее мы писали о том, что ведущий Иван Ургант в поздравлении с Новым годом пожелал не обижать друг друга.