Озвучившему «Фиксиков» молодому актеру сломали нос в Москве

Актеру Арсению Куликову, который озвучивал «Фиксиков», сломали нос в Москве. 20-летний житель гулял на Ленинском проспекте и вступил в перепалку с незнакомцем. Подробности сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, Куликов был госпитализирован. Сам он рассказал, что все случилось на улице. По его словам, он вступил в словесную перепалку с мужчиной, который в итоге ударил парня. После этого ссора закончилась, а актер попал в больницу.

Врачи обнаружили у Арсения закрытый перелом костей носа, а после оказания помощи отпустили. По данному делу проводится проверка. Полицейские ищут мужчину, который ударил артиста.

Сам Куликов известен, как актер озвучки. Его голосом говорят герои таких фильмов, как «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Оно», «Хеллоуин» и «Очень плохие мамочки-2». Кроме того, он работал над персонажами из мультфильма «Фиксики».

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