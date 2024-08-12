«Оземпика» стало мало: 16-летняя дочь Борисовой вновь решилась изменить внешность

Дана Борисова заявила, что 16-летняя дочь сделала у косметолога «углы Джоли». Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Телеведущая решила изменить внешность не только себе, но и 16-летней дочке. В 2024 году родственницы сделали уколы «Оземпика». Препарат, предназначенный для диабетиков, позволяет быстро избавиться от лишнего веса. Правда, по словам Даны, он пагубно влияет на здоровье.

Как выяснилось, недавно мать и дочь «решились на еще одну авантюру». Она отвела наследницу к косметологу, где ей сделали «углы Джоли».

«Очень уж она просила. Да, я знаю, что многие и это не одобрят, но, считаю, пусть лучше Полина это сделает под моим надзором и у хорошего специалиста, чем без моего ведома пойдет непонятно к кому. Это же подростки – они, пока своего не добьются, не успокоятся», — высказалась звездная мама.

Ранее Дана Борисова заявила, что начала слепнуть и терять сознание после «Оземпика». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певицу Ольгу Орлову разозлили сообщения о задержке в развитии речи у дочки.