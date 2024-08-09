«Никому этот препарат не советую»: Дана Борисова начала слепнуть после «Оземпика»

Дана Борисова заявила, что начала слепнуть и терять сознание после «Оземпика». Об этом сообщает Леди Mail.ru.

В начале 2024 года Дана призналась в приеме препарата для диабетиков, который позволяет похудеть. Кроме того, дочка Борисовой также сделала два укола «Оземпика». По словам звездной мамы, она пожалела, что позволила наследнице принимать лекарство, негативно влияющее на здоровье. Телеведущая испытывала тошноту, теряла сознание и начала слепнуть.

«Себе сделала больше уколов, и у меня начались жуткие побочки. Меня постоянно тошнило, я дважды теряла сознание и даже начала слепнуть! Я шла по улице и вдруг перед глазами – полный туман. В общем, кошмар! Никому этот препарат не советую», — заявила Дана.

По словам Борисовой, препарат никак не повлиял на здоровье дочки, чему она рада.

При этом знаменитость отметила, что «Оземпик» справился с поставленной задачей. Благодаря ему она похудела на 12 кг.

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