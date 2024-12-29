«Отсутствие реакции»: Решетова раскрыла, как справляется с публичным скандалом из-за развода Алсу

Анастасия Решетова поделилась, как справляется со стрессом на фоне публичного скандала с Алсу.

Бывшая возлюбленна рэпера Тимати в уходящем году стала виновницей развода бизнесмена Яна Абрамова и артистки: Алсу не раз намекала, что именно блогерша, с которой экс-супруг встречался, стала основной причиной их разрыва.

Решетова призналась, что столкнулась с большим количеством негатива в свою сторону из-за произошедшего. Об этом стало известно благодаря ее блогу, в котором она периодически общается с подписчиками и рассказывает о личной жизни. Девушка решила рассказать, как она борется со стрессом на фоне громких обвинений.

«Мне не надо справляться. Отсутствие реакции — лучшее, что я могу сделать», — сообщила Решетова.

Напомним, что накануне Анастасия пожаловалась на то, что ее социальные сети различные чат-боты, из-за чего ей даже пришлось закрыть комментарии. Тогда Настя публично обратилась к своему недоброжелателю и высмеяла ща такой поступок, так как ее «в реальности это никак не касается». Однако позже поклонницы девушки все же подчеркнули, что виновник этой ситуации стала именно Алсу, которая в то же самое время пожаловалась на заказные «неадекватные статьи».

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