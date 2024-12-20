«Он подтвердил»: Калашникова раскрыла правду о романе Алсу с ее экс-возлюбленным

Светская львица Анна Калашникова прокомментировала слухи, что певица Алсу встречается с ее бывшим возлюбленным. Об этом в звездных кругах и Сети говорят уже несколько дней. Однако артистка дала понять, что это неправда.

Разговоры о том, что у Алсу новые отношения, начались после интервью адвоката Александра Добровинского. Он заявил, что вокалистка уже наладила личную жизнь. Однако имя таинственного избранника запикали в видео. Впрочем, несмотря на это, многие стали обсуждать, что покорить сердце певицы смог бывший избранник Калашниковой. Она эти слухи тоже слышала, поэтому решила разобраться.

«Мы общались не так давно с этим человеком, и он подтвердил, что никаких отношений нет, более того они просто приятели, виделись 3 раза в общих компаниях. Смысла что-то комментировать не вижу», - цитирует слова Анны Woman.ru.

Напомним, что Алсу отрицает то, что у нее есть возлюбленный. Яна Абрамова и его адвоката она обвиняет в заказных статьях. А Добровинский, в свою очередь, считает, что у певицы уже мания величия.

Ранее стало известно, как Ян Абрамов живет после развода с Алсу.