«Люблю и уважаю»: Собчак неожиданно «переобулась» после заявления о вранье Алсу

Журналистка Ксения Собчак недавно удивила общественность, неожиданно раскритиковав певицу Алсу. Пока многие поддерживали разведенную артистку, телеведущая заявила – она завралась. А потом вдруг забрала слова обратно и призналась звезде в любви. Об этом сообщает «7Дней.ru».

О лжи Алсу Ксения высказалась после поста певицы, в котором она обвинила команду экс-мужа Яна Абрамова в заказных статьях. Кроме того, она отрицала новый роман и говорила о том, что адвокат бизнесмена распространяет недостоверную информацию. Собчак в этой истории приняла сторону именно бывшего супруга вокалистки, но спустя несколько дней «переобулась».

«Я не беру ничью сторону. Я комментирую пост. Я люблю Алсу и уважаю», - поделилась журналистка.

Напомним, что развод Алсу и Абрамова стал одним из самых громких в 2024 году. Напрямую о причинах разрыва бывшие супруги не говорили, но певица намекнула — дело в изменах бизнесмена. Причем его любовницей, предположительно, была Анастасия Решетова. Однако модель слухи по-прежнему отрицает.

Ранее Алсу вышла в свет после обвинений Ксении Собчак во лжи.