«Отступать нам некуда»: Ольга Будина возмущена отсутствием российских фильмов про участников СВО

На третий год спецоперации на Украине в России практически нет военно-патриотического кино. Этот факт удивил российскую актрису Ольгу Будину.

По словам Будиной, на российском телевидении сегодня не показывают смену идеологии и не рассказывают о появлении новых героев тыла и передовой, пишет издание «Царьград».

«Отступать нам некуда», — сказала она.

Артистка уверена: кино о наших бойцах нужно создавать уже сейчас. Ольга не выдержала и сняла собственный документальный фильм о героях фронта и тыла. Правда, он пока не дошел до широкого экрана и показов на телевидении.

Она отметила, что у многих российских режиссер есть желание снимать подобное кино, но на такие фильмы нужен госзаказ и финансовая поддержка государства.

Ранее критик Шнейдеров рассказал о плачевном состоянии российского кино. Он пояснил, что интерес зрителей к отечественным картинам за последнее время постепенно угасает. Критик считает, что все дело в качестве фильмов, которые выходят в прокат.

До этого режиссер и актер Анатолий Котт высказался по поводу цензуры в российском кино. Подробнее читайте здесь.