«Между катастрофой и апокалипсисом»: критик Шнейдеров рассказал о состоянии российского кино

Кинокритик Шнейдеров заявил о провале в прокате картины «Сто лет тому вперед». Об этом сообщает НСН.

По словам кинокритика Давида Шнейдерова, интерес российских зрителей к отечественным картинам за последнее время постепенно угасает. Он считает, что все дело в качестве фильмов, которые выходят в прокат.

«Финальные месяцы показали тотальное отсутствие интереса зрителей к русскому кино не потому, что оно русское, а потому, что некачественное. Провалы фильма один за другим свидетельствуют об этом. Современное состояние российского кино — между катастрофой и апокалипсисом», — рассказал он.

Среди причин неудач Шнейдеров выделил несколько — одна из них заключается в продюсерах, снимающих фильмы за счет бюджета.

«Аппетиты русских продюсеров — украсть как можно больше денег из бюджета. Только в России продюсеры зарабатывают на производстве, а должны зарабатывать на прокате», — объяснил он.

Одной из удачных картин кинокритик назвал фильм «Сто лет тому вперед», однако картина все равно не получила должной прибыли, заявил он.

«Мне жаль, что провалилась в прокате картина „Сто лет тому вперед“, на мой взгляд, качественный супергеройский фильм по американским лекалам. Но глупо сравнивать фильмы с бюджетом 8 миллионов долларов с проектами Marvel с бюджетом в 400 миллионов долларов, мы заведомо проигрываем», — рассказал Шнейдеров.

Ранее мы писали о том, что режиссер Котт высказался о фильме «Сто лет тому вперед».