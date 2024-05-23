«У нас просто время изменилось»: режиссер Котт высказался по поводу цензуры в российском кино

Режиссер Владимир Котт высказался на тему цензуры и внутренних запретов у постановщиков в российском кино. По его мнению, как таковых запретов нет, но каждый кинематографист должен понимать, что можно снимать, а что нельзя. Так, он считает, что создатели сериала «Чикатило» поступили неправильно, сделав из реального маньяка бренд.

В интервью порталу «Страсти» Владимир отметил, что никогда бы не стал популяризировать истории о действительно совершенных преступлениях, у которых еще не вышел срок давности.

«Мне кажется, что какая-то внутренняя цензура, табу есть у каждого нормального режиссера. Я, например, считаю, что снимать сериалы, фильмы про реально существовавших или сидящих в тюрьме маньяков нельзя, потому что живы еще жертвы этих преступников. Сейчас популярен Чикатило, но никто не понимает, что уже к третьему сезону Чикатило становится брендом. А по-другому можно было назвать? Есть реальные родители реальных детей, более того, в первом сезоне использовали реальные истории, а родители ведь не давали согласие. Там меняли фамилии, иногда оставляли имена. Я считаю, что так нельзя, это мое внутреннее убеждение. Просто можно причинить боль – зачем мне это делать? У нас просто время изменилось, мы живем в другой стране, поэтому возникает комплекс правил», - поделился своим мнением режиссер.

Напомним, что сериал «Чикатило» начал выходить в 2021 году. В детективе раскрывается история жестокого маньяка, убивавшего детей.

Полное интервью с Владимиром Коттом читайте на портале «Страсти».