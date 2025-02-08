Отрезала волосы: как отреагировала Бузова на помолвку ее экс-возлюбленного с Краймбрери

Ольга Бузова сменила имидж на фоне новостей о пополнении в семье ее бывшего возлюбленного Давы.

Недавно блогер Давид Манукян, который когда-то строил отношения с телеведущей, сообщил радостную новость, опубликовав трогательное видео: он сделал предложение руки и сердца певице Мари Краймбрери, которая ждет от него ребенка.

Многие друзья и коллеги по цеху уже поздравили звездную пару с созданием семьи кроме Ольги, которая ранее заявила о своем желании взять паузу от социальных сетей.

Сейчас Бузова вышла на связь, признавшись, что решилась на кардинальные изменения.

Артистка сменила имидж. Бузова отрезала волосы и перекрасилась, сделав каре. Однако она не стала ничего объяснять, лишь подписала: «В любой непонятной ситуации — делай каре».

В комментариях поклонники стали предполагать, что изменения во внешности Оли связаны с недавними новостями, связанными с ее бывшим Давой. Кроме того, певица ранее уже отстригала свои волосы после расставания: тогда она переживала болезненный развод с Дмитрием Тарасовым.

Ранее мы писали о том, что появились сообщения, что беременная Мари Краймбрери вышла замуж за Даву.

Также сообщалось, что стилист Ольги Бузовой ответил на сплетни вокруг новой песни знаменитости