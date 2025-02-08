Стилист Ольги Бузовой ответил на сплетни вокруг новой песни знаменитости. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях Ольга Бузова выпустила новый трек «Неверная». Некоторые фанаты посчитали, что новую песню она посвятила бывшему возлюбленному Давиду Манукяну, который ждет ребенка от Мари Краймбрери.

«Оставил в сердце моем шрамы. Скажи в глаза, скажи мне прямо. Скажи, что любишь, я буду ждать», — поет в песне Бузова.

Однако стилист знаменитости Никита Карстен заверил журналистов, что песня никак не связана с последними событиями.

«Я думаю, что это действительно злые языки, потому что клип, который вышел, был снят год назад, и вот сейчас была как раз премьера песни. Но все равно, у нас готовы некоторые сюрпризы в образе Ольги Бузовой. Я не думаю, что они связаны с таким прекрасными событием, как беременность (Мари, — прим. ред). Думаю, никто не желает зла, как и любой другой человек», — заявил он.

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