Оставила девичью фамилию: появились сообщения, что беременная Мари Краймбрери вышла замуж за Даву

Появились сообщения о свадьбе певицы Мари Краймбрери и исполнителя Давидя Манукяна, известного под псевдонимом Дава. В ЗАГСе прокомментировали данную информацию.

Предварительно известно, что пара оформила отношения 2 февраля. Дава и Мари Краймбрери зарегистрировали союз во Дворце бракосочетания №1 в Москве. При этом Марина оставила девичью фамилию.

Журналисты Woman.ru обратились в ЗАГС с просьбой прокомментировать появившиеся в Сети данные. В учреждении сослались на конфиденциальность информации.

Недавно возлюбленные раскрыли беременность Мари. В соцсетях появилось видео, на котором заметен округлившийся живот.

Певицу давно подозревали в беременности. Краймбрери несколько месяцев носила одежду оверсайз.

Ранее певица Ханна раскрыла пол будущего ребенка Давы и Мари. Оказалось, что пара ждет сына.