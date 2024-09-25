«Отправляла мужа на анализы, он жаловался»: Сати Казанова заявила, что не могла забеременеть 5 лет

41-летняя певица Сати Казанова рассказала о трудностях при планировании первой беременности. Артистка поделилась откровением в «Честном подкасте».

Сати Казанова призналась, что они с мужем не могли зачать ребенка 5 лет. По словам певицы, в какой-то момент ее охватило отчаяние: врачи предложили заморозить яйцеклетку. Сати и ее муж прошли множество обследований, более того, последние полгода они жили по «овуляционному циклу».

«Эта ответственность меня угнетала, раздавливала, я сопротивлялась, параллельно занимаясь вопросами здоровья, я мужа отправляла на разные анализы. Он мне жаловался: «Я здоров, отстань от меня!»» — высказалась знаменитость.

По словам певицы, она только недавно поняла, почему не могла забеременеть много лет. Сати считает, что не была готова к появлению ребенка из-за хронической усталости и стресса.

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