«Муж глумится надо мной»: беременная Сати Казанова рассказала, что у нее почернели зубы

Беременная экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала, каким необычным способом она попыталась поднять гемоглобин. 41-летняя певица призналась, что муж не одобряет ее эксперименты.

В своем блоге Сати опубликовала снимок, на котором запечатлено яблоко со множеством вставленных в него гвоздей. Как пояснила артистка, таким образом она хотела восполнить недостаток железа в организме.

«Кто-нибудь делал так? Я выживу, если съем его?» - в шутку задала вопрос подписчикам Сати.

Мужа Казановой удивил такой способ. Стефано скептически отнесся к народной медицине и посмеялся над женой.

«Человек надо мной глумился сегодня, а между тем, тема гвозде-яблок вызвала большой ажиотаж. Видите, какой скептик под боком. И много кто из девчонок, причем медицинские работники тоже, говорят, что это работает», — заверила Сати.

Певица призналась, что вытащила все гвозди и съела яблоко, после чего у нее почернели зубы и язык. Это, по мнению Сати, говорит о том, что там много железа.

Напомним, Сати Казанова шесть лет счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. На протяжении семи лет у певицы не получалось забеременеть. Сейчас пара ждет первенца.

Ранее супруги провели гендер-пати на Родине певицы в Нальчике. Певица призналась, что ждет девочку.