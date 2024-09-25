Актриса Лиза Арзамасова и Илья Авербух вывели в свет трехлетнего сына Льва

Актриса Лиза Арзамасова и тренер по фигурному катанию Илья Авербух вышли в свет вместе с трехлетним сыном Львом. Семья появилась на благотворительном теннисном турнире.

Спортивное состязание прошло в «Лужниках». Звезда сериала «Папины дочки» опубликовала в личном блоге фотографии с мероприятия, показав, как они провели там время. Лиза снялась в фотозоне с мужем и попозировала фотографам с сыном, которому на турнире досталось мороженое.

Для выхода в свет Лиза выбрала серые брюки и бордовую футболку. А Авербух был в штанах и рубашке пастельных тонов.

К слову, супруги совсем недавно стали вновь родителями. У них родилась дочь Лия. Илья встречал жену из роддома с цветами, музыкой и на коньках, устроив у медицинского учреждения целое представление.

Надолго в декрете Арзамасова не осталась. Сейчас она не только посещает светские мероприятия, но и возвращается к работе. Актриса рассказала, что уже задействована в съемках нового проекта.

Ранее портал «Страсти» пообщался с Лизой Арзамасовой и обсудил с ней материнство и ее самый сумасшедший поступок.