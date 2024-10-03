Отношения разрушила ревность: Софья Синицына раскрыла подробности последнего романа

Актриса Софья Синицына рассказала, как познакомила дочь от Павла Табакова с возлюбленным. Софья раскрыла подробности последнего романа изданию WomanHit.ru.

Софья Синицына рассталась с отцом своего ребенка, но не теряет надежду на личное счастье. В этом году у актрисы был серьезный роман с грузином. Он стал единственным мужчиной, которого она познакомила с дочерью. И, к слову, Мия тепло приняла ее возлюбленного.

«У меня были серьезные отношения с прекрасным мужчиной, он грузин. Очень понравился Мие, она ему. Было здорово. Это единственный мужчина, с которым я познакомила дочь», — высказалась актриса.

Как выяснилось, Софье не удалось построить крепкие отношения с грузином: пара рассталась из-за разных взглядов на жизнь и ревности.

«Он был хорошим парнем, чинил мне бойлер, менял лампочки, но контролировал каждый шаг, страшно ревновал. Не хочу вдаваться в подробности, но это был очень жесткий контроль с его стороны», — резюмировала знаменитость.

Ранее Софья Синицына рассказала о романе с Павлом Табаковым, от которого родила дочь. Подробности читайте в этой новости.

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