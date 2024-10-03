Звезда «Слова пацана» больше не скрывает роман с 15-летней Пересильд: посвятил любовное стихотворение

Актер Ярослав Могильников больше не скрывает, что у него есть чувства к 15-летней коллеге Анне Пересильд. Он написал любовное стихотворение, первые буквы строчек которого складываются в имя юной актрисы. Об этом сообщает Kp.ru.

Слухи о том, что у звезд сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» роман, появились давно. Они часто приходили вместе на мероприятия и обнимались, когда на них не были направлены камеры. А одна из поклонниц актеров призналась, что видела их поцелуй. Сами Анна и Ярослав комментарии не дают, но постоянно намекают — между ними не просто дружба.

В последнее время Могильников и вовсе перестал шифроваться. В Сети он поделился, что его сердце занято, а имя его возлюбленной начинается на букву «А». Кроме того, актер лайкает все публикации в Интернете, связанные с ним и Пересильд.

К слову, Анна тоже хоть и не напрямую, но подтверждает слухи о романе. Так, недавно она появилась на публике в кофте Ярослава. Теперь поклонники актеров ждут, когда они, наконец, расскажут о своих отношениях.

Ранее Анна Пересильд пришла на презентацию в мини-платье.