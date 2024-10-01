«То, что произошло, меня удивило»: Софья Синицына рассказала о романе с Табаковым

Софья Синицына рассказала о романе с Павлом Табаковым, от которого родила дочь. Об этом сообщает WomanHit.ru.

По словам актрисы, роман с Павлом не был долгим. Синицына отметила, что серьезно относится к выбору мужчины и встречается только с теми, кто может стать отцом ее ребенка. Софья призналась, что узнала о беременности после расставания с Табаковым. Несмотря на это, она решила оставить ребенка. Актриса ощущала себя «достаточно взрослой» и верила, что может самостоятельно воспитать дочь.

«То, что произошло, меня удивило. Мы с Пашей на тот момент уже не были вместе, но я решила оставить ребенка. Я ощущала себя достаточно взрослой, чтобы принимать ответственность. Я подумала: если отец ребенка и его семья захотят с ним общаться, помогать — хорошо. Нет, значит, нет», — высказалась знаменитость.

Несмотря на расставание, экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения ради дочки. Софья считает себя и Павла «прекрасными родителями».

Более того, актриса общается и с семьей Табакова. По ее словам, мать и сестра Павла часто приходят к ней в гости навестить ребенка.

«У нас очень теплые отношения с его мамой Мариной Вячеславовной Зудиной и его сестрой Машей. Мы ездим вместе на дачу, они приходят в гости к Мие», — сообщила актриса.

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