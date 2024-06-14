«Отношения принесли боль»: раскрыты подробности романа Кологривого и Муцениеце

Виктория Райдос заявила, что Никита Кологривый использовал Агату Муцениеце. Ясновидящая раскрыла подробности их романа в эфире шоу «Злые языки».

В 2024 году Никита признался в романе с Агатой. Примечательно, что актриса не подтверждала, но и не опровергала заявление коллеги. Ясновидящая считает, что отношения с Кологривым принесли ей только боль. По ее мнению, актер использовал Агату, находящуюся на пике популярности.

«К сожалению, она была использована им. Отношения были, но стремительно закончились и принесли Агате боль. Агата, я с любовью», — высказалась Виктория.

Также Райдос рассказала про отношения Агаты с бывшим мужем. По мнению ясновидящей, актриса до сих пор надеется на воссоединение с Павлом Прилучным.

«Была какая-то попытка восстановиться, было какое-то общение, поездка. Но все, к сожалению, тоже очень быстро закончилось. Вот с ее стороны есть надежда», — резюмировала Виктория.

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