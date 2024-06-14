«Пережила смерть мужа, сына и дочери»: в Сети обеспокоены состоянием мамы Заворотнюк

Отар Кушанашвили заявил, что обеспокоен состоянием мамы Анастасии Заворотнюк. Об этом стало известно в эфире шоу «Каково?!».

30 мая 2024 года ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Актриса 5 лет боролась с раком, однако недуг оказался сильнее. Отар выразил беспокойство за маму Заворотнюк, которая за 10 лет похоронила мужа и двоих детей. По его мнению, женщина пережила «вселенскую боль».

«Валентина Борисовна пережила смерть мужа, сына, а теперь еще и дочери. Вы представляете, под каким свинцовым грузом живет эта хрупкая женщина… Как наши мамы выносят эту вселенскую боль, которая бьет и бьет их без конца?» — высказался Отар.

Журналист отметил, что не дружил близко с умершей. При этом они пересекались на съемках. Заворотнюк запомнилась ему веселой, энергичной и склонной к самоиронии.

«Она повернулась ко мне и ответила: «Шума вокруг моей работы мало, я тебя очень прошу, можешь меня обозвать погромче, назвать бездарью?». Я обнаружил в ней редкое чувство самоиронии», — заявил Отар.

Ранее пиар-директор Анна Исаева заявила, что Стас Михайлов тайно помогал актрисе Заворотнюк. Подробности читайте в этой новости.