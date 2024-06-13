«Не ела со вчерашнего дня»: Муцениеце изнуряет себя голодом ради стройной фигуры

35-летняя актриса Агата Муцениеце назвала себя жирной и заявила, что поправилась. Звезда «Закрытой школы» раскритиковала свою фигуру в эфире шоу «Честные будни».

Агата ведет спортивный образ жизни и следит за питанием. При этом актриса все равно не довольна своей фигурой. Во время съемок шоу она призналась, что пытается похудеть.

«Пытаюсь похудеть, потому что очень поправилась. Меня это ужасно раздражает. Жирная», — высказалась Агата.

По словам актрисы, она почти ничего не ест. Муцениеце призналась, что сделает первый перекус за сутки после кардио-тренировки.

«Я не ела со вчерашнего дня с шести вечера», — заявила Агата.

Также Агата добавила, что лучше всего сбрасывает вес, когда участвует в театральных постановках. За несколько часов на сцене Агата теряет несколько кг.

Ранее Агата Муцениеце призвала Павла Прилучного достойно принять поражение в суде. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что футболист Дмитрий Тарасов возмутился выступлением Ольги Бузовой в боди перед детьми.