«Отметит привычным образом»: друг Леонтьева раскрыл, как певец отпразднует 75-летие

Певец Валерий Леонтьев в день рождения соберет узкий круг людей. Об этом рассказал его друг, композитор Михаил Герцман.

«Я думаю, что он отметит свой день рождения привычным для него образом. Валера предпочитает собираться узким кругом близких людей», - сказал он изданию «Абзац».

Герцман объяснил, что от состава приглашенных зависит течение беседы: темы и шутки, а также то, насколько присутствующим комфортно. При этом композитор отметил: чаще всего артист встречал день рождения на гастролях, а рядом с ним в этот день находились артисты коллектива. Он заявил, что «было очень весело».

Леонтьев отмечает 75-летие 19 марта. С 2022 года артист живет в Майами.

При этом его директор Борис Чигирев заявил, что сейчас исполнитель в Москве – в США осталась жена. К юбилею он не планирует концерты, а будет отмечать праздник с близкими. «Для него это не праздник», - говорил Чигирев.

В начале марта появилась информация о том, будто певец собирается вернуться на сцену при одном условии. Леонтьев назвал это провокацией и признался, что устал опровергать публикации в СМИ.