Не рядом с женой: директор Леонтьева раскрыл, где сейчас живет певец

Директор Валерия Леонтьева Чигирев заявил, что певец сейчас живет в Москве. При этом жена знаменитости –Людмила Исакович находится в Майами. Об этом он сообщил NEWS.ru.

Концертный директор артиста Борис Чигирев отметил, что в январе 2024 года Леонтьев отправился в ОАЭ для участия в мероприятии, организованном его друзьями. По словам представителя звезды, певец принял приглашение исключительно из-за дружеских отношений с организаторами.

Чигирев отметил, что Леонтьев находится в Москве, но к своему 75-летию не планирует никаких концертов. Также он не намерен отмечать праздник в кругу близких, так как не считает этот день каким-то особенным.

«Все по-прежнему, никаких концертов у Леонтьева не будет. Он никак не собирается отмечать [юбилей], для него это не праздник», – пояснил он.

Что касается вопроса о том, почему Леонтьев не высказывает свое мнение относительно СВО, директор отказался комментировать, утверждая, что ответить на этот вопрос может только сам артист.

В январе 2024 года стало известно, что Валерий Леонтьев впервые с 2020 года выступил на частном мероприятии в Дубае. Согласно данным СМИ, гонорар певца за это мероприятие составил около 10 миллионов рублей, а его выступление продолжалось менее часа.

В июле 2023 года появились слухи о том, что музыкант переехал в США, предположительно, в Майами, где он владеет двухэтажной виллой стоимостью почти 5 миллионов долларов.

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