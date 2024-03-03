Недавно в СМИ появилась информация, что народный артист РФ Валерий Леонтьев готов выступить на большой сцене в России, но только после окончания спецоперации на Украине. Певец назвал данную информацию «провокацией».

Певец назвал ложью информацию о том, что он собирался выступить в Дубае, а потом отменил концерт. Исполнитель не понимает, для чего кто-то распространяет слухи о его выступлениях.

«Получается, ты можешь объявить в Магадане концерт Селин Дион, к примеру, а потом его отменить? И тебе за это ничего на будет? Бедная публика!», — приводит слова недоумевающего артиста mk.ru.

Артист назвал ложью информацию о том, что он готов выступить в России только при условии завершения спецоперации на Украине.

«Я никогда на декларировал ничего подобного, это — провокация», — уверяет певец.

Леонтьев признался, что устал постоянно опровергать недостоверную информацию о себе. Ему постоянно звонят знакомые и спрашивают, правда ли то, что написано в СМИ. Жизнь артиста теперь превратилась в сплошное опровержение, говорит он.

Ранее появилась информация, что певец якобы отказался от публичного концерта в Дубае. Исключением стали выборочные корпоративы за границей: Леонтьев, по сообщению в СМИ, готов на них выступить, но под фонограмму и за гонорар в размере от 100 тыс. долларов.