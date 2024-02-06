Отмененная в России певица Кристина Орбакайте собирается на гастроли в Израиль. Об этом сообщает Telegram-канал Самые сливки.

Певица Кристина Орбакайте переживает тяжелый период. В марте 2024 года у нее должен был пройти гастрольный тур по городам Сибири. Однако из-за жалоб активистов его пришлось отменить. При этом организатор концертов Кристины отметил, что тур может состояться в 2025 году.

По информации источника, теперь Орбакайте пытается заработать в Израиле. Там у нее запланированы 4 выступления на конец июня. Первый концерт состоится в Хайфе. Также она посетит Ашдод и Тель-Авив.

Отмечается, что билеты стоят от 6,5 до 10,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что Кристина Орбакайте получила деньги за отмененные в городах Сибири концерты. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 74-летний певец Михаил Боярский приехал на плановую госпитализацию в Санкт-Петербург.