Кристина Орбакайте получила деньги за отмененные в городах Сибири концерты

Проживающая в США певица Кристина Орбакайте уже получила часть гонорара за отмененный гастрольный тур по городам Сибири, который должен был состояться в марте. Об этом заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Он пояснил, что таким образом организаторы концертов всегда «привязывают» исполнителя к конкретным датам. Вторая часть выплат переводится непосредственно перед выступлением.

«Чаще всего предоплата остается звезде, даже если концерт сорвался, — эти деньги невозвратные», - сказал продюсер в беседе с Woman.ru.

Он также пояснил, что 52-летняя дочь Аллы Пугачевой стала жертвой общественников, у которых сейчас обостренное восприятие ко всем артистам, приезжающим в Россию на заработки из-за границы.

«Орбакайте как раз попадает в этот список. Всегда есть угроза, что будут бойкотировать и не покупать билеты», — подчеркнул Рудченко, добавив, что в случае накладок потерять предоплату дешевле, чем сорвать концерт.

По мнению продюсера, никто из организаторов не станет рисковать и привозить артиста вопреки народным настроениям. В этом случае люди просто могут не пойти на концерт, что принесет помимо финансовых еще и репутационные убытки.

«Сейчас организатор может просто договориться с артистом на перенос, оставив дату открытой. А вот срыв шоу в городе-миллионнике обойдется в десятки миллионов рублей», — заключил Руденко.

Напомним, гастроли Орбакайте отменили в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов не исключил, что карьера дочери Аллы Пугачевой может вскоре завершиться. Он также напомнил о вероятности наличия у Орбакайте гражданства США, хотя ранее представитель певицы опровергал эту информацию. По мнению критика, возмущение россиян и отмена концертов закономерны.