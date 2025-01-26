«Откуда вы это берете?»: мать Тимати о его помолвке с новой возлюбленной

Мать Тимати откровенно рассказала о личной жизни звездного сына и прокомментировала слухи о его свадьбе с новый возлюбленной Валентиной Ивановой.

Симона Юнусова активно ведет личный блог, где освещает подробности не только своей жизни, но и наследников, и внуков. На этот раз женщина решила устроить рубрику «Вопрос-ответ», чтобы пообщаться с подписчиками. Однако, как оказалось, на данный момент всех волнует одна — женится ли Тимати на возлюбленной, с которой он строит отношения.

Кроме того, появились слухи о том, что мама рэпера относится к его избраннице намного лучше, чем к предыдущим девушкам. По словам Симоны, у нее хорошие отношения с Валентиной, но на прямой вопрос о том, кто ей оказался ближе всего: Настя, Валя или Алена — Симона ответила с юмором, назвав имя внучки.

«Откуда вы все это берете?... Алиса... С кем больше времени проводишь и в кого больше вкладываешь души — тот и ближе» — заявила мама Тимати.

Также Симонова раскрыла, что Тимати все еще не узаконил отношения с Валентиной и что свадьбу он не играл. По словам Юнусовой, если бы и было торжество, то точно бы знала о переменах в личной жизни сына.

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