«Теперь спасаюсь»: девушка Тимати пожаловалась на последствия поездки в Париж с рэпером

Известная модель Валентина Иванова пожаловалась на последствия поездки с бойфрендом рэпером Тимати, его детьми и матерью в Париж. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам манекенщицы, отдых в столице Франции обернулся для нее набором веса и проблемами с кожей на лице.

«Парижские каникулы отразились на лице и коже. Ежедневные круассаны мимо не прошли. <…> Эх, какие вкусные они были. Мое лицо меня благодарит и плюс на весах тоже. <…> Теперь спасаюсь всеми возможными способами», — поделилась Иванова.

В итоге возлюбленная музыканта прибегла к «проверенной артиллерии». Так, девушка решила после каникул в Париже отказаться от мучного и отправиться в спортзал. Также модель взялась за свое лицо: она показала средства по уходу, которыми пользуется.

Напомним, Тимати состоит в отношениях с Валентиной Ивановой с весны 2022 года. При этом девушка скрывает свой возраст и уверяет, что ей всего 21 год, однако старые снимки в Сети указывают на то, что она минимум на 10 лет старше.

Ранее стало известно, что Тимати подарил Валентине Ивановой кольцо более чем за 1 млн рублей.