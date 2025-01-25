Может «послать»: Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих недостатках

Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих недостатках.

Телеведущая решила сблизиться со своими поклонниками, из-за чего в личном блоге раскрыла свои главные минусы, о которых подписчики даже не догадывались.

Кудрявцева расписала десять пунктов с недостатками, которые можно отнести к ней. Данную рубрику Лера называла «10 плохих фактов», а разместила их у себя Telegram-канал «Лера Кудрявцева».

Кудрявцева не стала ничего утаивать про себя и честно призналась, что курит и матерится, а также может не церемониться с раздражающим ее человеком и «послать».

Также к недостаткам телеведущая приписала такие факты, как не умение отдыхать и расслабляться: она никогда не откладывает на завтра то, что нужно сделать сегодня. Лера не стала скрывать, что она не занимается спортом и любит сладкое.

Вдобавок Кудрявцева подчеркнула, что она, в первую очередь, думает и заботится о своем окружении и его благополучии, так как ей всегда жалко людей.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева получила травму и напугала дочь.

Также сообщалось, что 17-летняя дочь Даны Борисовой высказалась о своей беременности.