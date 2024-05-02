Федеральная налоговая служба заблокировала счета Ксении Собчак

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета журналистки и блогерши Ксении Собчак. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Налоговая приняла решение приостановить все операции по счету ООО «Джун Энд Джулай». В компании журналистка числится учредителем и генеральным директором.

Отмечается, что компания занимается рекламным бизнесом. Но, по информации источника, их прибыль и выручка за минувший год составила ноль рублей. Причиной блокировки счетов оказалась несдача декларации.

В конце апреля стало известно, что певица Клава Кока, журналистка Ксения Собчак и солист группы «Звери» Роман Билык столкнулись с проверкой ФНС из-за полученных от блогерши Елены Блиновской денег за работу на частном мероприятии.

Также Собчак доказала, что певица Алла Пугачева не является биологической матерью двойняшек Гарри и Лизы.