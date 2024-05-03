«Мне тебя не хватает»: Гурцкая показала последнее фото умершего в самолете мужа

«Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе. Сегодня нет таких слов, которые смогли бы выразить, как мне тебя не хватает. Скучаю и люблю», — высказалась артистка.

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