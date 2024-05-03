«Мне тебя не хватает»: Гурцкая показала последнее фото умершего в самолете мужа
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Певица Диана Гурцкая показала последнее фото умершего в самолете мужа Петра Кучеренко. Артистка трогательно обратилась к супругу в соцсети.
3 мая 2024 года Петр Кучеренко мог бы отметить 47-летие. Однако год назад его не стало: мужчина умер в самолете по пути в Москву. Ни врачи, ни бортпроводники не смогли спасти жизнь Петра. В день рождения мужа в блоге Дианы появилось его последнее фото. На снимке Кучеренко запечатлен с праздничным тортом. Мужчина улыбался и готовился задуть свечи. По словам певицы, она до сих пор не может принять смерть избранника.
«Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе. Сегодня нет таких слов, которые смогли бы выразить, как мне тебя не хватает. Скучаю и люблю», — высказалась артистка.
Ранее Диана Гурцкая впервые высказалась о человеке, который поддерживает ее после смерти мужа. Подробности читайте в этой новости.
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