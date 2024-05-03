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Опубликовано 03 мая 2024, 10:12
1 мин.

«Мне тебя не хватает»: Гурцкая показала последнее фото умершего в самолете мужа

Певица Диана Гурцкая показала последнее фото умершего в самолете мужа Кучеренко.
«Мне тебя не хватает»: Гурцкая показала последнее фото умершего в самолете мужа

© Starface.ru

Певица Диана Гурцкая показала последнее фото умершего в самолете мужа Петра Кучеренко. Артистка трогательно обратилась к супругу в соцсети.

3 мая 2024 года Петр Кучеренко мог бы отметить 47-летие. Однако год назад его не стало: мужчина умер в самолете по пути в Москву. Ни врачи, ни бортпроводники не смогли спасти жизнь Петра. В день рождения мужа в блоге Дианы появилось его последнее фото. На снимке Кучеренко запечатлен с праздничным тортом. Мужчина улыбался и готовился задуть свечи. По словам певицы, она до сих пор не может принять смерть избранника.

«Мне тебя не хватает»: Гурцкая показала последнее фото умершего в самолете мужа

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе. Сегодня нет таких слов, которые смогли бы выразить, как мне тебя не хватает. Скучаю и люблю», — высказалась артистка.

Ранее Диана Гурцкая впервые высказалась о человеке, который поддерживает ее после смерти мужа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Диана Гурцкая возвращается к пению после смерти мужа.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
смерти звезд
диана гурцкая