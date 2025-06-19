«Отказываться от украинского гражданства не собирается»: Вика Цыганова о российском паспорте Ани Лорак

Певица Вика Цыганова прокомментировала сообщения по получении российского гражданства украинской певицей Каролиной Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак. Исполнительница хита «Русская водка» напомнила, что в 2023 году активисты пытались выдворить артистку с территории РФ из-за публичной поддержки Украины.

«После выдачи паспорта Ревве, кажется, что дно пробито и ниже падать уже некуда, а тут такие новости...», - написала Цыганова в своем Telegram-канале.

Артистка подчеркнула, что Ани Лорак никогда не высказывалась в поддержку СВО, однако публиковала посты в поддержку Украины. Кроме того, певица весной 2025 года специально ездила в Армению или Грузию, чтобы получить новый паспорт гражданина Украины.

«Она живёт и зарабатывает в России с 2014 года, но отказываться от украинского гражданства не собирается. В России спецоперацию артистки по получению паспорта Украины не оценили и не поняли. Концерты Куек отменяются по всей стране, а бывшие поклонники певицы пишут, что разочарованы её двуличием. И тем не менее, несмотря на явное недовольство народа, ей тайно выдали гражданство России. Как такое вообще возможно и зачем нашей стране подобные граждане?» - возмутилась Цыганова.

Она также отметила, что в 2023 году общественные организации требовали признать Лорак иноагентом и выдворить из страны, но вместо этого ей вручили российский паспорт.

«Что это, если не антинародная деятельность? Героям России, бойцам СВО паспорт не выдают, а граждане, собирающие деньги для врагов России, спокойно получают гражданство России», - заключила певица.

Напомним, Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта в феврале 2024 года. По данным СМИ, певица изучала вопрос получения гражданства РФ с осени 2022 года, когда против нее на Украине ввели санкции. В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал Лорак помощь с получением паспорта РФ. Однако тогда певица отказалась, заявив, что не собирается менять гражданство.

Поле начала СВО Ани Лорак на некоторое время исчезла из медийного пространства, однако в 2023 году продолжила выступать с концертами в России. При этом артистку подозревали в спонсировании ВСУ, однако она опровергла все домыслы.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал новость о получении певицей Ани Лорак российского гражданства «плевком обществу», так как артистка не обозначала свою позицию по специальной военной операции.