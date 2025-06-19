Виталий Бородин назвал «плевком обществу» получение Лорак российского паспорта

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался по поводу новости о получении певицей Ани Лорак российского гражданства. Он считает, что это «плевок обществу», так как артистка не обозначала свою позицию по специальной военной операции.

В личном Telegram-канале Бородин отметил, что паспорт певице украинского происхождения был выдан 9 июня. Также он напомнил, что россияне не слышали мыслей Лорак по поводу СВО. Это касается и артиста Александра Реввы, который тоже в этом году официально стал гражданином России.

«Еще один плевок нашему обществу, ждем от Лорак, Реввы и Лолиты официально на всю страну высказывания по поводу специальной военной операции», - заявил Виталий Бородин.

Напомним, что после начала СВО Лорак ненадолго пропала из медиапространства. Из-за этого многие поклонники решили, что она решила уехать из России. Однако с 2023 года певица стала вновь выступать и участвовать в телевизионных концертах. Ани публично поддерживали звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе ее друг Филипп Киркоров.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак в тайне обновила свой украинский паспорт.