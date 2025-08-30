Отказывалась идти на свидание: Павел Воля вспомнил, как добивался взаимности от Утяшевой

Павел Воля рассказал, как добивался взаимности от жены.

Комик признался, что его супруга Ляйсан Утяшева долго отказывалась идти с ним на свидание. По словам Павла, у них долгое время были дружеские отношения, а сама гимнастка не хотела торопить события.

Павел вспомнил, как он поддержал Ляйсан, когда та потеряла маму. После чего они начали сближаться. Однако звездная пара не торопились сближаться, а постепенно узнавала друг друга. По этой причине гимнастка отказывалась идти с ним на свидание.

«У нас долгая история. Мы долго дружили, потом у нас были долгие по-настоящему романтические отношения. Чтобы вы понимали, я пошел с ней в ресторан, наверное, на 12-м или 13-м свидании. До этого мы просто гуляли в парке. Она мне просто говорила: "В ресторан? Мы с тобой? Зачем?"» - поделился Павел в программе «Шоу Воли».

Павел посмеялся, что до сих пор ждет благосклонности со стороны супруги.

