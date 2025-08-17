«Ее сердце истерзано»: Ляйсан Утяшева прокомментировала уход Винер с поста главного тренера

Ирина Винер зимой 2025 года ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Бывшая подопечная легенды спорта Ляйсан Утяшева рассказала, что это решение наставнице далось очень нелегко.

Утяшева сначала не поверила, что Ирина Александровна покидает пост главного тренера. Телеведущая решила сама ей позвонить, и все прояснить. По телефону Винер подтвердила, что уходит с должности, а Ляйсан поблагодарила тренера за ее работу.

Ирина Винер сказала жене Павла Воли, что ей пришло время уходить, но она пообещала оставаться рядом с гимнастками в качестве куратора.

«Думаю, имя Ирины Винер всегда и навечно будет связано с художественной гимнастикой. Потому что Ирина Александровна — это легенда. Такие люди, как говорят, рождаются раз в сто лет», — заявила ведущая «Выжить в Дубае» в эфире YouTube-канала FAMETIME TV.

Утяшева считает, что тренеру тяжело далось решение об уходе: Винер жила этим спортом, и все пропускала через свое сердце. Гимнастка вспомнила, как Ирина Александровна переживала за каждую девочку и «изрыдалась» в момент, когда Ляйсан покинула большой спорт после травмы.

«Я думаю, ее сердце истерзано…» — предположила звезда российского телевидения.

