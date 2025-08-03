«Пришла ко мне и принесла тысячу»: Павел Воля рассказал, каким поступком удивила дочь

Павел Воля рассказал, каким поступком его удивила дочь. Телеведущий поделился, что однажды наследница оплатила ремонт кухонной техники.

По словам комика, его дети уже зарабатывают. Так, в декабре 2024 год они провели новогодний корпоратив, к которому самостоятельно написали сценарий. По этой причине папа решил заплатить им. Павел также раскрыл некоторые семейные секреты, когда дети могут пожертвовать своими деньгами.

Оказалось, что 10-летняя София сломала посудомоечную машину, из-за чего пришлось вызывать мастера. Воля ругать наследницу не стал, но лишь попросил больше так не делать, чтобы экономить бюджет.

«Два раза подряд у нас забилась посудомойка, потому что София ставила туда грязные тарелки — не смывала их. В нашей семье только она это делает, больше никто. Один раз забилась посудомойка, я говорю: "София, послушай, починить ее стоит 2,5 тысячи. Я починю, но больше не ставь, пожалуйста, в нее грязные тарелки"», — отметил комик в программе «Шоу Воли».

Но через три дня после того, как мастер отремонтировал посудомойку, она опять забилась. Тогда юморист предупредил, что ремонт будет оплачивать София: она принесла свои деньги, у оказалось всего лишь 1,5 тысячи рублей.

«Я говорю: "Ладно, я добью". Вызвали мастера, он починил посудомойку, все там промыл. Я забыл об этом. А после своего дня рождения София пришла ко мне и принесла тысячу, сказав: "Я добиваю за посудомойку". Боже мой, какая прелесть!» — рассказал Павел.

Ранее мы писали о том, что Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с юбилеем.

Также сообщалось, что роль Павла Воли в кино раскритиковали.