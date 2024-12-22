Анна Нетребко получила почетную награду на фестивале в Италии.

53-летняя оперная дива стала участницей музыкального фестиваля «Пуччини» в Торре дель Лаго, который ежегодно проходит в небольшом итальянском городке, находящемся недалеко от Виареджио. На концерте наградили оперных артистов, которые отличившихся своим вкладом в творчество Джакомо Пуччини.

В этот раз на премии появилась и сама Нетребко, которую удостоили наградой. Артистка появилась на сцене в элегантном платье кораллового цвета и с коричневым поясом на животе. В заявлении дирекции фестиваля Нетребко назвали «самым известным сопрано в мире» и «уникальным голосом».

Певица приняла награду и поблагодарили всех зрителей за поддержку.

«Большое спасибо за премию Пуччини! Большая честь для меня стать ее 56-м лауреатом», — сказала звезда сцены.

На музыкальном фестивале артистка исполнила наиболее известные партии в операх Пуччини, а именно «Турандот», «Мими», «Манон Леско», «Тоска» и «Мюзетта».

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