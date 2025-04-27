Получила браслет за 2 млн: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника

Валя Карнавал похвасталась подарками за миллионы рублей от тайного поклонника.

В социальных сетях блогерша поделилась с поклонниками новостью о том, что ее загадочный ухажер, чье имя и лицо она не раскрывает, балует ее дорогими покупками.

23-летняя певица опубликовала в личном блоге видеоролик, в котором показала свою детскую фотографию с подписью-обращением к себе: «Надеюсь, ты часто улыбаешься». Однако затем она добавила кадр с необычной надписью, связанной с ее возлюбленным: «Малышка, он делает так, что ты улыбаешься каждый день!». После этих слов появился видеоряд с дорогими подарками, которые она получает от тайного поклонника.

Кроме шикарных букетов цветов Валя также получила два браслета: один от бренда CARTIER в виде гвоздя из розового золота стоимостью около 800 тысяч рублей, а другой - за 2 миллиона от VAN CLEEF & ARPELS из 18-каратного белого золота с бриллиантами.

Также возлюбленный подарил Карнавал украшение на шею в виде кулона из желтого золота от CARTIER почти за миллион и сумку от Dior за 800 тысяч рублей.

Поклонники блогерши признались, что понятия не имеют, с кем Карнавал строит отношения, но в одном уверены точно - этот мужчина явно миллиардер.

Ранее мы писали о том, что Валя Карнавал столкнулась с хейтом из-за поступления в университет без сдачи ЕГЭ.