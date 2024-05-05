Отказался от любимого блюда: Галустян рассказал, как похудел на 14 кг
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Недавно Михаил Галустян весил 80 кг при росте в 163 см. Но юмористу удалось похудеть к лету на 14 кг, благодаря отказу от шашлыка.
Галустян теперь весит 66 кг. Он признался, что жирное мясо в своем рационе заменил на курицу. Также юморист исключил мучное и другую калорийную пищу. Шашлык — любимое блюдо артиста, но теперь он крайне редко его себе позволяет.
Юморист признается: ему было сложно соблюдать диету и правильное питание. Но он изменил свои взгляды.
«Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день!», — цитирует Галустяна портал PROZVEZD.
Ранее в Москве состоялась премьера шоу «Сокровища императора». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Тина Канделаки, Ольга Бузова. Впервые за долгое время вышел и Михаил Галустян со своей супругой.
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