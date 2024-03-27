Отказался от комментариев: Никита Кологривый вышел на свободу после пьяного дебоша

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый вышел из спецприемника, где пробыл неделю за пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Журналисты засняли, как Кологривый выходит из отделения полиция. После он сел в машину и уехал. От каких-либо комментариев он отказался.

Никиту Кологривого отправили под арест на семь суток после дебоша в одном из баров Новосибирска. Актер бросался на людей, провоцировал драку и приставал к девушкам. Одну из них, по данным СМИ, Никита и вовсе укусил за отказ пофлиртовать с ним.

Защита Никиты отметила, что за подобные дебоши дают 3-5 суток. Однако публика требовала серьезного наказания, вот почему суд «позволил назначить несколько больше». Прокуратура просила продлить срок ареста до 15 суток, но приговор оставили без изменений.

Актер раскаялся в содеянном и объяснил свое поведение усталостью от графика. Находясь в зале суда, актер признал вину в содеянном и принес извинения.

Также Кологривый извинился перед покусанной им официанткой и пообещал купить ей букет цветов.