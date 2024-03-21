«Оправдываться не собираюсь»: Кологривый отреагировал на дебош в Новосибирске

Актер Никита Кологривый раскаялся и объяснил дебош усталостью от графика. Об этом сообщает РЕН ТВ.

19 марта Никита Кологривый устроил дебош в кафе Новосибирска. Он спровоцировал драку с охранниками и приставал к официантке. Находясь в зале суда, актер признал вину в содеянном и принес извинения. По словам Никиты, он устал «от графика и эмоций».

«Это было случайно. Я был не в себе. Честное слово. Горячка. Некрасивая ситуация, я ее полностью признаю», — высказался артист.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказал, как провел время в отделении полиции. Никита отметил, что успел познакомиться с сотрудниками, попробовать местную кухню и нарисовать план своей камеры. По словам актера, он ассоциирует себя с поэтом Сергеем Есениным.

«Оправдываться я не собираюсь. В таких ситуациях мужчина должен извиняться», — высказался Никита.

Ранее пиарщица Наталья Глазунова заявила, что Кологривый сам ступил на «дорожку скандалов». Подробности смотрите в этой новости.