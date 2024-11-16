«Отказалась петь»: Александру Трусову возмутило поведение экс-солистки группы #2Маши на ледовом шоу

Александра Трусова возмутилась поведением экс-солистки группы #2Маши, отказавшейся петь на репетиции больше одного раза.

Фигуристка стала участницей ледового шоу Евгении Медведевой в честь ее 25-летнего юбилея. Различные друзья и коллеги по данному виду спорта выступали у нее под живое исполнение звезд. Трусовой пришлось выйти на лед в паре с 41-летней певицей, которая когда-то была солисткой группы #2Маши.

По словам Александры, сотрудничество с Марией Зайцевой вышло не только неудачным, но и самым провальным. Трусова возмутилась поведением артистки, ведь та была не в настроении репетировать номер. По этой причине фигуристке не удалось выступить так, как ей бы хотелось, что и расстроило саму спортсменку. Трусова подметила, что впервые столкнулась с таким неуважением артиста. Подробности приводит Спорт-Экспресс.

«На саундчеке Зайцева отказалась петь больше одного раза. Я испугалась — не поняла номер, что вообще делать. Не видела еще к себе такого нечеловеческого отношения. Очень странно, когда человек отказался... Я много раз просила фонограмму, но ее не было, хотя я много раз просила... Этим прокатом недовольна, вторым — довольна. Музыку выбирала не я», — возмутилась Трусова в беседе с журналистами на шоу Евгении Медведевой.

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