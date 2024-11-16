Фигуристка Александра Трусова рассказала о недостатках замужней жизни. Об этом сообщает NEWS.ru.

В этом году Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Супруги уже несколько месяцев живут вместе и, по словам Олимпийской призерки, есть моменты, в которых они не сходятся друг с другом. Например, режим сна.

«У нас абсолютно разный режим. Он вообще не любит спать ночью. Он ложится часа в три-четыре ночи. Зато наоборот, я встаю утром. Да, могу тяжело встать, но, если мне нужно, я соберусь быстро и буду бодрая и веселая. А он нет, он будет до часу до двух ходить сонный», — рассказала она.

Напомним, Александра Трусова является первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях четверные лутц, тулуп и флип. В 2022 году она заняла второе место на Олимпийских играх, уступив Анне Щербаковой.

Ранее мы писали о том, что Марк Кондратюк заявил о завершении дружбы со сменившим тренера Макаром Игнатовым.