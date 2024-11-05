«Хорошие деньги»: Евгения Медведева раскрыла, сколько получает за выход на ледовых шоу
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Российская фигуристка Евгения Медведева регулярно участвует в ледовых шоу. Спортсменка рассказала, сколько зарабатывает за выход.
За выход на ледовых шоу Медведева получает около 200 тыс. рублей — это средняя стоимость для спортсменов ее уровня.
«Есть спортсмены, которые больше получают. Это хорошие деньги, это хороший заработок. Все, что я делаю, это моя работа. Я выхожу, делаю ее хорошо», — рассказала Евгения в интервью Ксении Собчак.
Гонорары от ледовых шоу составляют половину дохода Медведевой. Заработок фигуристки складывается также из рекламных контрактов и выступлений на конференциях.
Напомним, настоящая фамилия Евгении Медведевой — Бабасян. Из-за этого она стала объектом травли. В итоге фигуристка после перехода к тренеру Этери Тутберидзе решила взять девичью фамилию бабушки. Теперь спортсменка понимает, что ее имя очень с ней сочетается.
Также недавно спортсменка призналась, что рассталась с Дмитрием Чигиревым. Подробности читайте здесь.